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СК завел дело на «образцовый» роддом в Москве

Алексей Казанников
16:58 10.01.2020
Заведующая учреждением Марина Сармосян сейчас находится под домашним арестом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Заведующая одним из лучших столичных родильных домов стала фигурантом уголовного дела. Пациенты обвинили роддом №27 в использовании запрещенного метода, в учреждении стало известно о четырех случаях, которые закончились травмами и даже гибелью новорожденных. Женщины рассказывают страшные истории, как им врачи с силой давили на живот, чтобы младенец появился быстрее - якобы медики не хотели испортить статистику естественных родов.

«Выдавливали мне ребенка, в итоге ребенок застрял. Они втроем пришли, начали выдавливать. Потом на очной ставке сказали, что нас учили так тужиться. Ну вот это что за уровень цинизма вообще?» - рассказала потерпевшая Татьяна Бенграф.

«Выдавливание ребенка» в медицине имеет специальный термин - прием Кристеллера. Раньше врачи и акушеры действительно надавливали на живот роженицы, но практика показала, что это слишком рискованно для новорожденного, и в России этот прием официально запрещен еще с 1992 года.

«Этот метод, к сожалению, используется. И раньше использовался. Но это - запрещенный метод, его нельзя использовать. Это когда ослабли потуги, рукой надавливают на живот, чтобы быстрее появился малыш. Но если он страдает, тогда и травмы у него появляются быстрее. И возможно появление этих травм», - рассказал врач акушер-гинеколог Дмитрий Хмара.

Всего в роддоме №27 зафиксировали четыре подобных случая. Некоторые роды закончились смертью новорожденного. 

«Неоднократно в следственные подразделения Москвы и Московской области стали обращаться граждане в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи про родоразрешении в больнице номер 27», - рассказал заместитель руководителя 1-го отдела по расследованию особо важных дел ГСУ по Москве СК России Владимир Меньшов.

Заведующая роддомом Марина Сармосян сейчас находится под домашним арестом. Ряд акушеров отстранили от работы. И это при том, что до скандала роддом считался одним из лучших в Москве, его работники гордились самым низким процентом кесарева сечения по Москве.

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