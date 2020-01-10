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От падающей звезды до диверсии: мнения экспертов о видео предположительного попадания иранской ракеты в лайнер

Сергей Рябинин
Ирина Егорова
16:52 10.01.2020
«Звезда» при помощи экспертов проанализировала видео, опубликованное и «проверенное» NYT, которое может подтверждать одну из версий трагедии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: nytimes.com

NYT 9 января опубликовал «проверенное» видео, на котором якобы запечатлен момент столкновения самолета с летящим в небе объектом, после чего лайнер загорается, падает и взрывается.

Запечатленные кадры могут являться подтверждением одной из версий трагедий: самолет был сбит иранской зенитной ракетной системой.

Запись, которая длится 19 секунд и снята, вероятно, на мобильный телефон, «Звезда» показала экспертам с просьбой прокомментировать ее и оценить состоятельность данной версии.

Военный эксперт Михаил Ходоренок считает, что специалистам, которые ведут расследование на месте трагедии, причины поражения самолета ясны сразу. 

«Если самолет поражен зенитной управляемой ракетой, то не надо разглядывать никакие видео, надо оценить обломки на месте происшествия. Поскольку при поражении самолетом зенитной управляемой ракетой никакого полного атомного распада не происходит, легко можно обнаружить как обломки самого изделия, вплоть до серийных номеров этой ракеты и ее блоков», - отметил Ходоренок.

По его словам, также заметен эффект воздействия готовых поражающих элементов на самолет - на его планер, двигатель, кабину.

Эксперт привел еще одну версию, но назвал ее сугубо личным мнением. Он считает, что на борту украинского лайнера мог находиться тот, кто не должен был вылететь из Ирана: человек, имущество или документы. Но об этом стало известно, когда самолет находился на исполнительном старте, сказал он.

«Кадры достоверные. Вопрос касается того, что это может быть за объект», - комментирует видео другой военный эксперт, Алексей Леонков.

Специалист считает, что Ирану незачем было стрелять по самолету, который вылетел из тегеранского аэропорта. В качестве причины трагедии, которую он считает «основной», назвал поражение самолетом переносной ЗРК.

«И поразила засланная на территорию Ирана некоторая диверсионная группа, состоящая либо из одного, либо из двух человек», - заключил он.

Эксперт Виктор Литовкин отказался комментировать всяческие версии, которые можно сделать на основании данного ролика.

«Я посмотрел этот ролик. Должен сказать, что разобрать невозможно, что это летит и куда. Это может быть падающая звезда, болид или комета. На основании этого ролика какие-то выводы невозможно делать», - заявил военный обозреватель ТАСС.

Он добавил, что видео может являться продолжением работы «западной информационной машины», которая крутится вокруг заявления президента США Дональда Трампа о предположительной иранской ракете. Главной целью, по его мнению, является желание Соединенных Штатов оправдаться за убийство генерала Сулеймани.

«Иран сегодня стараются представить империей зла, но для этого все средства хороши. Тем более, что американцам надо оправдать убийство Сулеймани. Даже Помпео сказал, что они не знали, что конкретно он замышлял и в каком месте проведение своих терактов», - считает Литовкин.

Напомним, что накануне американский журнал Newsweek со ссылкой на источники в разведке США и Ирака предположили, что пассажирский украинский лайнер, который потерпел крушение 8 января, был сбит иранскими ЗРК. По данным журналистов, самолет был сбит случайно, иранские ЗРС сработали, так как были активны в связи с совершенной несколькими часами ранее атакой на военные базы в Ираке с американским военным контингентом.

США якобы зарегистрировали сигнал включения иранского радара и две инфракрасных вспышки пуска ракет ЗРК, после чего последовала вспышка от взрыва.

Телеканал CBS со ссылкой на источники в американской разведке также выразил предположение, что Boeing был сбит. 

Иран, в свою очередь, данную версию отверг, назвав заявление «нелогичным с научной точки зрения» и «слухами». В предварительном отчете о расследовании организации гражданской авиации иранской республики сказано, что возгорание лайнера произошло еще в воздухе и только потом он начал терять высоту и столкнулся с землей. Абедзаде уточнил, что перед трагедией пилоты попытались развернуть самолет в сторону аэропорта.

В качестве основных версий катастрофы называются также столкновение с беспилотником, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Группа специалистов из Украины ведет расследование на месте трагедии для установления истины, а также идентификации и репатриации тел погибших. К расследованию и анализу записей с бортовых самописцев из черных ящиков подключились также эксперты из США, Канады, Ирана.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 сообщением Тегеран - Киев потерпел крушение 8 января вскоре после взлета. На борту воздушного судна было около 180 человек, никто не выжил. 

Ночью этого же дня силы иранского Корпуса стражей исламской революции провели операцию возмездия «Миссия Сулеймани», подвергая атакам американские военные базы в Ираке.

Генерал Сулеймани был убит 3 января в ходе проведенной США операции. По словам американского лидера, это было актом «защиты», так как «монстр» Сулеймани готовил серию терактов против посольства и военнослужащих США.

Тем временем, мировое сообщество призывает США и Иран к мирному урегулированию ситуации в зоне Персидского залива.

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