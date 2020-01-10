Путин рассказал, что полноценное грузовое сообщение по Крымскому мосту начнется с 1 июля

Владимир Путин заявил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», - сказал он на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

По словам Путина, открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивным образом сказаться на снабжении рынка Крыма, его насыщении доступными и качественными товарами. Президент рассчитывает на этот эффект после запуска регулярного железнодорожного движения товарных поездов по Крымскому мосту.

Глава государства заявил, что в строительстве магистральной инфраструктуры была задана высокая планка.

«Нужно поднимать до этого же уровня и ее региональную составляющую», - отметил он.

Также Путин обратился к участникам совещания с указанием развивать логистику, не допуская при этом монополизма и поддерживая большой уровень конкуренции. Он добавил, что это позволит открыть новые места для торговли.