«737 MAХ спроектирован клоунами»: обнародована переписка сотрудников Boeing

Boeing обнародовала переписку своих сотрудников, в которой содержались резкие замечания по поводу разработки самолета модели 737 MAХ.

Как сообщает издание The Telegraph, в апреле 2017 года сотрудники корпорации обсуждали в мессенджере проблемы с компьютерной системой управления самолетов.

«Этот самолет разработан клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян», - написал один из них, чье имя не раскрывается.

Некоторые сообщения говорят о том, что Boeing прибегала к лоббистским методам при появлении требований со стороны регуляторов. В ноябре 2015 года сотрудник корпорации высказал предположение, что регулирующие органы выступили с требованием разработать тренажер с неким типом оповещений в кабине пилота.

«Мы намерены противостоять этому, и вероятно, нам потребуется поддержка на самом высоком уровне, когда придет время для окончательных переговоров», - сообщил он.

Из переписки следует, что Boeing делал попытки избежать обучения пилотов на тренажерах для 737 MAX - трудоемкого и дорогостоящего процесса, сообщает Reuters.

В сообщении, которое датируется 8 февраля прошлого года, сотрудник компании спросил у своих коллег, посадили бы они свою семью на лайнер, пилот которого обучался на тренажере для отработки полетов на модели 737 MAX, и получил отрицательный ответ.

Компания направила копию сообщений - свыше 100 страниц документации - в профильные комитеты палаты представителей и сената конгресса, а также в Федеральное авиационное управление Соединенных Штатов, передает CNN. В заявлении корпорации говорится, что эта переписка является «абсолютно неприемлемой». Компания принесла извинения за «провокационные заявления» перед конгрессом, регулятором, клиентами и пассажирами.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух катастроф с участием лайнеров данной модели. 29 октября 2018 года Boeing 737 MАХ 8 потерпел крушение в Индонезии рядом с Джакартой, погибли 189 человек. Крушение еще одного самолета в Эфиопии в марте прошлого года привело к гибели 157 человек. В декабре корпорация решила производство 737 MAX приостановить.