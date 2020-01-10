СМИ опубликовали видео черного ящика упавшего в Иране самолета

Черный ящик, обнаруженный на месте авиакатастрофы украинского лайнера, был показан иранским государственным СМИ. В нем обнаружен регистратор полета.

Первоначально Иран отказался передать черный ящик производителю самолета Boeing или США.

Расследованием авиакатастрофы сейчас занимается Иран - он имеет на это право по мировым авиационным стандартам, а также Украина, США и Канада.

Среди основных предварительных версий крушения украинского авиалайнера называются поражение иранской ракетой, столкновение с беспилотником, техническая неисправность, теракт. Однако украинская сторона не спешит с выводами до завершения расследования.

Украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана по пути в Киев 8 января. Находившиеся на борту - 168 пассажиров и 9 членов экипажа - погибли.