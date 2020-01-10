Ушел из жизни бэк-вокалист группы «140 ударов в минуту»
Юрий Абрамов был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Вконтакте
Вчера, 9 января, умер музыкант и бывший бэк-вокалист группы «140 ударов в минуту», известной хитом «Тополя», в начале 2000-х годов, Юрий Абрамов.
Как сообщил основатель коллектива Сергей Конев «Звезде», на данный момент есть две версии происходящего.
«Первая версия - он упал и долго пролежал без помощи, из-за чего получил серьезное переохлаждение, вторая - его избили», - сказал Конев.
По его словам, Абрамов был доставлен в больницу, где врачи начали делать операцию.
«Ему вырезали гематому, но не спасли», - заключил он.
Музыкальный коллектив был основан в 1999 году и продолжает свою деятельность по сей день.