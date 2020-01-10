Ушел из жизни бэк-вокалист группы «140 ударов в минуту»

Вчера, 9 января, умер музыкант и бывший бэк-вокалист группы «140 ударов в минуту», известной хитом «Тополя», в начале 2000-х годов, Юрий Абрамов.

Как сообщил основатель коллектива Сергей Конев «Звезде», на данный момент есть две версии происходящего.

«Первая версия - он упал и долго пролежал без помощи, из-за чего получил серьезное переохлаждение, вторая - его избили», - сказал Конев.

По его словам, Абрамов был доставлен в больницу, где врачи начали делать операцию.

«Ему вырезали гематому, но не спасли», - заключил он.

Музыкальный коллектив был основан в 1999 году и продолжает свою деятельность по сей день.