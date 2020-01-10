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Учения в Черном море: как освещали иностранные СМИ стрельбы «Кинжалом»

Александра Арсентьева
14:30 10.01.2020
В Черном море прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов. За маневрами наблюдали лично президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Учения в Черном море: как освещали иностранные СМИ стрельбы «Кинжалом»
© Фото: Минобороны, Пресс-служба президента РФ

В четверг в Черном море прошли совместные учения Черноморского и Северного флотов под руководством главнокомандующего ВМФ РФ Николая Евменова. В рамках учений были выполнены ракетные стрельбы. В ходе практических действий авиации парой истребителей МиГ-31К выполнена боевая стрельба гиперзвуковой аэробаллистической ракетой «Кинжал» по цели на одном из полигонов.

За маневрами наблюдали лично президент России Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На учения в Черном море живо отреагировали иностранные СМИ. Так, в газете The Washington Post вышел материал, в котором рассказывается о том, как российский лидер следил за ходом маневров.

Телеканал CNN опубликовал статью «Владимир Путин следил за испытанием гиперзвуковой ракеты в Крыму». В ней подробно описаны характеристики ракеты «Кинжал». Кроме того, издание уделило большое внимание технике, которая участвовала в учениях.

Британская Daily Mail также выпустила большой материал о маневрах в Черном море.  

«Путин неоднократно рассказывал о возможностях ракеты “Кинжал”, которая является первой межконтинентальной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая поступит в войска», - сказано в статье издания.

В издании Express вышла статья под заголовком: «”Вы играете в догонялки”: суровое послание России Трампу, который играет мускулами». Газета заявила, что Россия якобы направила «послание Дональду Трампу» после смерти командующего элитного подразделения иранской армии генерала Касема Сулеймани.

Издание Business Insider выпустило статью «Владимир Путин лично наблюдал за испытанием гиперзвуковой ракеты». Автор также уделил большое внимание характеристикам «Кинжала».

Напомним, всего в учении были задействованы свыше 30 кораблей, подлодка Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС России, в том числе экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ, фронтовых бомбардировщиков Су-24М и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.

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