СМИ: украинский Boeing мог быть сбит двумя ракетами

Украинский самолет, потерпевший крушение под Тегераном, был сбит двумя ракетами класса «земля-воздух» российского производства, считают сотрудники американской разведки.

Опираясь на полученную Соединенными Штатами информацию, они сделали вывод, что радар иранской республики зафиксировал потенциальную мишень, которой и стал украинский лайнер, а вскоре после этого самолет рухнул, пишет CNN со ссылкой на источник в администрации США.

Помимо этого отмечается, что после взлета из аэропорта Тегерана был зафиксирован запуск двух ракет, а крушению предшествовал взрыв в небе рядом с лайнером.

Издание также отмечает, что произошедшее стало следствием ошибки Ирана.

Авиакатастрофа произошла утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров - представители разных государств - и девять членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает версии о попадании ракеты, однако доказательств этому нет.