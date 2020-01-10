Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы

С утра пятницы и до вечера воскресенья в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.

В столице и Московской области предупреждение из-за гололедицы действует с утра пятницы до утра воскресенья.

Синоптики также сообщили, что на 19 января в Москве не ожидается крещенских морозов, в этот день в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.