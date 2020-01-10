Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за гололедицы
Предупреждение Гидрометцентра действует с утра пятницы до утра воскресенья.
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С утра пятницы и до вечера воскресенья в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - сказано в сообщении.
В столице и Московской области предупреждение из-за гололедицы действует с утра пятницы до утра воскресенья.
Синоптики также сообщили, что на 19 января в Москве не ожидается крещенских морозов, в этот день в столице ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.