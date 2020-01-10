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Шойгу поручил военным РФ отслеживать развертывание РСМД США

Андрей Аркадьев
12:28 10.01.2020
Министр обороны РФ заявил о необходимости проводить поступательное перевооружение Ракетных войск стратегического назначения на комплексы «Авангард» и «Ярс».
Шойгу поручил военным РФ отслеживать развертывание РСМД США
© Фото: defense.gov

В этом году необходимо провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, отслеживать развертывание Соединенными Штатами ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в пятницу на селекторном совещании, где обсуждаются основные направления деятельности военного ведомства в 2020 году.

«Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооруженных сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы», - сказал глава Минобороны, ставя задачи на текущий год.

«Необходимо отслеживать развертывание Соединенными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности», - подчеркнул Шойгу.

Министр также призвал к поступательному перевооружению Ракетных войск стратегического назначения на комплексы «Авангард» и «Ярс», а морских ядерных сил - на новейшие субмарины класса «Борей-А».

Подлодки проекта 995 и 955A (шифр «Борей») относятся к четвертому поколению. Основное вооружение - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Первую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» планируют передать ВМФ до конца января. Отличительные тактико-технические характеристики лодок класса «Борей» и «Борей-А» не разглашаются.

«Авангард» - ракетный комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащаемый планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Управляемый гиперзвуковой боевой блок (головная часть) межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Авангард» создан специалистами Военно-промышленной корпорации «НПО машиностроения» (Реутов).

Впервые о разработке комплекса стало известно из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию 1 марта 2018 года. 26 декабря 2018 года Министерство обороны провело зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса. Была поражена условная цель на полигоне Кура в Камчатском крае.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.

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