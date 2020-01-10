В Москве крещенских морозов не будет

В Центре погоды «Фобос» сообщили, что крещенских морозов на 19 января в Москве не ожидается.

«Температура будет колебаться в пределах -5 и плюс 2 градусов, поэтому такой воистину морозной крещенской погоды в Центральной части России в этом году ожидать не следует», - цитирует РИА Новости сотрудника Центра.

Также он сообщил, что на Крещение в столице ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, поэтому произойдет незначительное увеличение снежного покрова до 5-7 сантиметров.

Накануне сотрудники спасательного ведомства напомнили москвичам, что прогулка на водоемах может быть опасной, так как из-за тепла прочная корка льда еще не образовалась.