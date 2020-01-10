МИД РФ: события в Абхазии - это внутреннее дело страны

В МИД России заявили, что происходящее в Абхазии, где накануне участники оппозиции стали требовать отставки президента Рауля Хаджимба, является внутренним делом страны.

«Расцениваем произошедшие события в этой стране как ее внутреннее дело. Рассчитываем на скорейшую стабилизацию обстановки в рамках правового поля через прямой мирный диалог заинтересованных сторон», - сообщается на сайте ведомства.

В четверг, 9 января, митингующие начали акцию протеста у здания администрации президента, требуя проведения новых выборов, из-за того, что не согласны с результатами прошедших в 2019 году.

В свою очередь, глава государства уходить в отставку отказался и предложил решить ситуацию при помощи переговоров. Однако парламент страны уже проголосовал за его отставку в целях нормализации обстановки в стране.