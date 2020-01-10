СМИ: Британия собирается создать собственный санкционный режим

Британия планирует создать собственный санкционный режим, который не зависит от ЕС, в рамках него Лондон сможет блокировать активы людей, подозреваемых в нарушении прав человека.

Как сообщила газета Financial Times, новый режим вступит в силу после выхода государства из Евросоюза. После этого будет составлен перечень людей, чьи активы в Британии будут заморожены. По словам министра иностранных дел страны Доминика Рааба, это позволит Лондону действовать более решительным образом в борьбе с нарушениями прав человека и работать в этом вопросе вместе с Соединенными Штатами и Канадой.

Как заявили источники газеты в британском правительстве, в первой версии санкционного списка могут оказаться граждане России, КНДР и Ливии. В него также могут попасть представители Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста Джамаля Хашокджи, сообщает газета «Известия».

В 2016 году в Британии прошел референдум о выходе страны из ЕС. За него высказались 51,9% голосовавших. За сохранение членства страны в Евросоюзе отдали свои голоса 48,1% человек. Данный процесс получил сокращенное название Brexit.

В декабре прошлого года королева Британии Елизавета II заявила, что страна должна покинуть Евросоюз до 31 января 2020 года.