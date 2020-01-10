В России снимут ремейк фильма «Гостья из будущего»

Продюсер Михаил Врубель рассказал о съемках ремейка кинокартины «Гостья из будущего».

Как он заявил в интервью изданию Filmz, ремейк фильма уже находится в производстве.

«Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать. Потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше», - сказал Врубель, отметив, что в советское время не было технических возможностей снять фантастический фильм на должном уровне.

Он добавил, что картина вышла в одно время со «Звездными войнами». В настоящее время имеются технологии, и это может стать «удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю».

Напомним, оригинальный фильм «Гостья из будущего» Павла Арсенова появился на телевидении в 1985 году.