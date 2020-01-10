Зеленский: версия о попадании ракеты в украинский лайнер не исключается

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает версию о попадании ракеты в украинский Boeing 737-800 в Иране.

«Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной», - написал он на своей странице в Facebook.

Также украинский лидер подчеркнул, что Киев призывает всех международных партнеров, в частности, Соединенные Штаты, Канаду и Великобританию, предоставить необходимую информацию в распоряжение комиссии по расследованию причин авиакатастрофы.

«Наша цель - установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы», - заявил Зеленский.

Пассажирский самолет «Международных украинских авиалиний» потерпел крушение через несколько минут после взлета в районе аэропорта в Тегеране 8 января. На борту находились 167 пассажиров - представители разных государств - и девять членов экипажа. В результате крушения никто не выжил.