Эксперты дали советы по безопасному использованию мобильных

В рекомендациях по использованию мобильных устройств Роспотребнадзор заявил, что разговор по телефону не должен превышать двух минут, в то же время пауза между звонками должна быть не менее 15 минут.

Отмечается, что сразу после вызова абонента прикладывать устройство к уху не стоит, а разговаривая, его необходимо держать на небольшом расстоянии.

«В момент вызова мобильный телефон работает на максимуме своей мощности независимо от условий связи в данном месте, однако через 10-20 секунд излучаемая мощность снижается до минимально допустимого уровня», - говорится на сайте ведомства.

Специалисты подчеркнули, что намного безопаснее писать сообщения, чем держать трубку возле уха.

По мнению экспертов, частое и длительное использование мобильных устройств небезопасно для детей, так как это может «негативно сказаться на зрении и привести к нарушениям роста костей и суставов».

Помимо этого в ведомстве советуют при совершении вызова снимать очки с металлической оправой, а также не класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна и не держать их постоянно при себе.