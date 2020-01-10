СМИ: у берегов Турции российский танкер столкнулся с рыболовецкой лодкой

В пятницу танкер Glard-2 под флагом России столкнулся с рыболовецкой лодкой в Черном море недалеко от побережья Турции.

Как сообщает телеканал HABERTÜRK, авария произошла в 20-25 километрах от берега рядом с входом в пролив Босфор. Лодка затонула. Из шести человек, которые находились на ней, трое спасены, остальные числятся пропавшими без вести.

В настоящее время устанавливается причина инцидента. Сейчас из-за тумана пролив Босфор закрыт для прохода судов.