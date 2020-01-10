ЦБ отозвал лицензию у банка Натальи Касперской
Кредитная организация проводила операции, которые имеют признаки вывода активов.
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С 10 января Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного «Нэклис-Банка». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что кредитная организация проводила операции, которые имеют признаки вывода активов, и вследствие доформирования резервов полностью утратила собственные средства.
По информации ЦБ, на балансе образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физлиц на 1,3 миллиарда рублей.
«Нэклис-Банк» по величине активов был на 251-м месте в российской банковской системе.
Как сообщает Центробанк, основным владельцем организации (64% долей) через кипрскую Organat Financial Ltd является президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. Остальные доли принадлежат физическим лицам.