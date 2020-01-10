В Apple объяснили, зачем сканируют фото в iCloud

Американская корпорация Apple начала проверять фотографии, которые пользователи загружают в облачный сервис iCloud, чтобы отслеживать случаи и бороться с фактами сексуального насилия над детьми. Об этом заявил руководитель службы защиты информации Apple Джейн Хорват.

Для выявления подобных снимков используется технология распознавания изображений.

Российский IT-журналист и видеоблогер Сергей Вильянов пояснил в комментарии «Звезде», что до этого Apple была единственной компанией, которая не занималась подобным сканированием снимков ни в каком виде.

«Они сказали, что таким образом планируют бороться с детской порнографией, чтобы люди не фотографировали на iPhone то, что запрещено уголовным законодательством. Других деталей пока нет. Но я хочу сказать, что абсолютно все сервисы, которые так или иначе хранят фотографии, то есть это и Google photo, и облако Mail.ru, и другие - они все абсолютно сканируют содержимое хранилищ своих. Причем, настолько детально это делают, что если вы пользовались Google photo, то вы обнаруживали, что за вас распределяются все фотографии по лицам, даже по домашним животным, по месту нахождения. И облачные сервисы, занимающиеся изображением, обрабатывают эти самые изображения. Apple была единственной компанией, которая этого принципиально не делала ни в каком виде. Соответственно, то, что поменялось, надо понять причину, почему это произошло. Возможно, это связано с какими-то законодательными требованиями и с чем-то еще», - рассказал эксперт.

В Apple не пояснили, какое конкретно программное обеспечение будет использоваться для этих целей, однако, по сведениям The Daily Telegraph, это может быть система PhotoDNA. Она сравнивает новые изображения с загруженными ранее в базу данных. Подобную технологию также используют в Facebook, Google и Twitter.