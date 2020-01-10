Пожар на НПЗ в Ухте: после повторных взрывов пламя удалось ликвидировать

Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидировано, сообщили в региональном управлении МЧС. как уточнили в управлении по делам ГО и ЧС Ухты, на НПЗ произошли три новых хлопка, после чего уровень пламени резко снизился.

По данным спасателей, лаборатория на месте происшествия не зафиксировала превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в связи с пожаром.

Жилым кварталам и населению Ухты угрозы нет.