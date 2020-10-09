Власти Армении и Азербайджана подтвердили готовность к консультациям в Москве. В настоящее время идет подготовка мероприятия. Консультации пройдут на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщил российский МИД.

«Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка», - заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ранее к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе обратился президент РФ Владимир Путин. По итогам серии переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном он призвал прекратить боевые действия и приступить к обмену пленными и телами погибших.

Острый вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с 27 сентября. Главы России, США и Франции - сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху - ранее призвали стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.