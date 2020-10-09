Школьник из США собрал термоядерный реактор

Школьник из США самостоятельно собрал термоядерный реактор. Юному изобретателю, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, всего 12 лет. Прошлому рекордсмену было 14.

Над проектом ребенок работал прямо у себя в комнате. Немного помогала мама, но по большей части он все сделал сам.

«Проект был очень сложным, а самой запутанной его частью было понять, как изготовить воздухонепроницаемую изоляцию. Я полгода ломал голову, пытаясь сделать все правильно, - признался автор изобретения Джексон Освальд.

Как отмечают специалисты, собранный школьником реактор - это вариант фузора Фарнсуорта - Хирша. Изготовить его, даже у себя дома, не так уж сложно. Хватит базовых инженерных навыков. Хотя для школьника это, безусловно, большое достижение.