Отпуска за свой счет и увольнения: как пандемия повлияла на рынок труда в России

Ситуация с коронавирусом серьезно ударила по мировой экономике, и, похоже, из-за всплеска числа зараженных грядет и новая волна увольнений. Например, в США предрекают рекордную за всю историю страны безработицу. У нас, конечно, по сравнению со многими государствами картина выглядит более-менее хорошо. Хотя почти пять миллионов россиян с начала пандемии столкнулись с сокращением зарплат и требованиями уйти в неоплачиваемый отпуск.

Бывшему менеджеру частного медцентра Розе Шацкой сначала урезали зарплату, а потом по SMS сообщили, что увольняют ее. Сейчас женщина осталась без работы.

«Я не получила отпускные. Я не получила ничего. Сейчас выхода из ситуации я не вижу, потому что пока на работу сейчас, в данный момент, не принимают. Говорят, что все вакансии приостановлены», - рассказала она.

Подобных историй в стране несколько миллионов. Многих уволили, кого-то вынудили взять отпуск без содержания. Некоторые сотрудники были переведены на неполный рабочий день, а кто-то и вовсе попал в ситуацию простоя - когда предприятие останавливало деятельность.

Больше всех пострадали представители сферы обслуживания, то есть малого и среднего бизнеса. Несмотря на меры поддержки государства, некоторые работодатели решали проблемы кардинально. Позитивной ситуация не стала даже после снятия ограничений.

Рекрутинговым агентствам тревожно, так как новых вакансий все меньше. Пока на плаву предложения уделенной работы. Но есть начальники, которые стремятся в таком режиме платить меньше.

«Наш рынок устроен таким образом, что если есть возможность сократить - сокращают. Появился большой пласт сотрудников в регионах, готовых работать на удаленке и получать 15 тысяч», - объяснил эксперт в области подбора персонала Илья Варакин.

Впрочем, у работодателей своя правда. Но что делать, если клиенты не приходят? Ираклий Наскидов давал работу людям и деньги выплачивал, даже когда прибыль падала, пока его ивент-агентство в один момент не осталось без заказов.

«За два дня мы потеряли контрактов на месячный оборот. У людей снизились доходы, и надо понимать, что мы, как бизнес, как нормальные предприниматели, не можем позволить платить себе, пока голодают люди, которые работают на нас», - объяснил бизнесмен.

Соцопросы говорят, что сокращения и отпуска без содержания могут повториться осенью на фоне роста количества зараженных. Согласно статистике в поисковиках, число запросов со словом «уволили» резко выросло в апреле и июле. И сейчас этот показатель снова устремился вверх.

«Свои права нужно уметь отстаивать. Невыплата зарплаты может быть рассмотрена как уголовное преступление, и органы быстро реагируют на это», - сообщил член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Проблема безработицы в пандемию коснулась всего мира. В США без заработка осталось чуть более 8% трудоспособного населения. В Турции этот показатель и вовсе вырос до 15%, по официальным данным. В Греции - 17%, в Испании - 16%. На фоне этого в России всего 6,4% столкнулись с проблемами в заработке. Но есть нюансы.

«Если в США, как правило, речь идет о массовых увольнениях, количество безработных превысило все разумные пределы. В России сохранение людей на месте работы считается очень важным», - объяснил проректор РАНХиГС , директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Если смотреть по регионам, то в лидерах трудового кризиса Ненецкий автономный округ. Замыкает шестерку Самарская область. Впрочем, некоторые эксперты верят в лучшее.

«В начале лета говорили, что у нас в сентябре будет восемь миллионов безработных. Эти прогнозы не оправдались. Скорее всего, все пойдет по среднему сценарию», - считает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Парадокс в том, что виноватых в этой истории нет. Работодатели спасают бизнес. Государство, хоть и оказывает меры поддержки, избежать ограничений не может. Главное - это жизнь и здоровье граждан. Тем более когда число зараженных растет.