В новом КоАП сохранятся прежние штрафы за нарушение ПДД

Новая редакция Кодекса об административных нарушениях (КоАП) не предусматривает повышения штрафов для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения.

Кроме того, основные его статьи не будут подвергаться существенным изменениям и переработкам. Об этом заявил депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовкам новой редакции КоАП Дмитрий Вяткин.

Обновленный кодекс предусматривает возможность «обнуления» нарушений правил дорожного движения после оплаты виновником всех штрафов. Также в новой редакции документа исключены любые санкции за отказ от вакцинации от коронавирусной инфекции, добавил Вяткин.

Ранее Минюст отказался от ряда предложений по внесению изменений в текущую редакцию КоАП. Среди них было кратное увеличение штрафов за превышение максимально допустимой скорости движения.