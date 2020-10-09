ЦБ отозвал лицензии у банков «Майский» и «Прохладный»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Майский». Кредитная организация занимает 350-е место в банковской системе РФ.

По данным регулятора, учреждение допускало нарушение федеральных законов, занижало величину резервов и возможные потери. На протяжении последнего года ЦБ применял в отношении банка ограничения на привлечение денег от физических лиц, пишет ТАСС.

Кроме того, кредитная организация допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В последнее время банк не исполнял своих обязательств по документальному фиксированию операций и направлению необходимых сведений в уполномоченный орган. Также Банк России был вынужден отозвать лицензию у банка «Прохладный».