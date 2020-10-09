Гигантский факел: в Южной Корее сгорел 33-этажный небоскреб

Почти 12 часов спасатели в Южной Корее не могут потушить 33-этажный жилой дом. Огонь в высотке вспыхнул поздно ночью и из-за сильного ветра почти моментально превратил здание в гигантский пылающий факел.

Пострадали 88 человек. У них сильные ожоги и отравление угарным газом. Десятки жильцов оказались заблокированы на крыше. Спасателям пришлось забирать их на вертолетах.

Во время тушения пожарным удалось локализовать пламя, но через какое-то время огонь вспыхнул заново на 18 этаже. Остался ли кто-нибудь в здании, пока неизвестно. Информации о погибших нет.

В ближайших регионах объявлена мобилизация всех пожарных служб, которые перенаправят на тушение высотки.