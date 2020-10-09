Московские пользователи социальных карт массово пытались попасть в метро

Столичные льготники игнорировали призывы московских властей остаться дома в период обострения пандемии COVID-19 и направились этим утром в метро, несмотря на приостановку действия проездных билетов. Об этом сообщает городской Департамент транспорта.

По состоянию на 07:00 в метро 7359 пассажиров возрастной категории 65+, с хроническими заболеваниями и школьников более 19 тысяч раз попытались пройти в метро.

«В метро больше 300 человек расскажут о нововведениях и помогут тем, у кого не работает социальная карта. Обстановка на станциях спокойная, скоплений на вход нет. Но лучше - оставайтесь дома и берегите себя», - говорится в сообщении.

Действие льготных проездных билетов для московских школьников и пенсионеров временно приостановлено с девятого октября решением столичного мэра Сергея Собянина. Это сделано для минимизации присутствия граждан из группы риска в местах массового скопления людей.

Обстановка с распространением коронавирусной инфекции в России остается напряженной. За минувшие сутки были выявлены 11 491 инфицированных.