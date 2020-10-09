В музейном комплексе «Самбекские высоты» отменят плату за вход

Народный Музей «Самбекские высоты», построенный на пожертвования жителей Ростовской области, стал платным. Грандиозный исторический комплекс расположен там, где пролегала линия Миус-фронта. Экспозиции хранят память о боях, в которых погибли сотни тысяч солдат Красной Армии. Почти месяц после открытия вход был свободным, а теперь платить надо даже чтобы попасть к захоронениям бойцов.

Для школьников вход стоит 25 рублей, для взрослых - 100. Плату за посещение такого масштабного музейного комплекса, как «Самбекские высоты», можно назвать символической. Но если обходить все локации, да еще и с личной экскурсией, стоимость билета составит более двух тысяч.

Можно обойтись и меньшими тратами. Прейскурант очень гибок: скидки по времени посещения, в группах и семьями, но для многих вопрос цены тяжек не столько с финансовой, сколько с моральной точки зрения.

Поисковики, как никто знают, что линия Миус-фронта буквально усеяна останками погибших солдат. Люди, которые принимали непосредственное участие в составлении экспозиций, в захоронениях на территории музея, не понимают, как между славой, памятью и потомками можно поставить таблички с надписями «Касса».

«Мне кажется, это не очень правильно. У одних есть возможность, у других нету. Но, в первую очередь, все должны привести своих детей и показать эту историю, уникальные эти кадры внутри музея», - считает местный житель Владимир Иванов.

На строительство за пять лет потратили более двух миллиардов рублей. Сбор средств, судя по сайту музейного комплекса, до сих пор ведется. А в комментариях под ценниками на билеты люди негодуют: «Так вот, что значит "народный". Строительство и содержание исключительно за счет народа?».

В руководстве музея называют вклад людей в строительство подвигом. Но подходят к проблеме с хозяйственной точки зрения. Благотворительный фонд собрал меньше половины суммы, реально вложенной в возведение комплекса. По самым оптимистичным подсчетам, доходы от продажи билетов составят около десять миллионов в год. Для сравнения, бюджет региона будет вкладывать 65 миллионов. Деньги на содержание огромной территории, говорят, из воздуха не появятся. Но в то же время признают: с платным входом к могилам воинов Великой Отечественной - серьезно просчитались.

«Сомнения есть безусловно. Именно поэтому мы сейчас создаем общественный совет музея. И уже собирались вчера, обсуждали эти вопросы. Уже, в принципе, наверное с понедельника примем это решение», - объяснила директор военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» Елизавета Липовенко.

Плата за вход в музейный комплекс будет отменена. Платными останутся только вход в главный музей и экскурсии. Доступ к территории самого большого исторического комплекса на Дону со всеми памятниками, реконструкциями сражений и захоронениями обещают сделать свободным. Такое решение уже на рассмотрении Минкульта региона.