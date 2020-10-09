В стране и мире СМИ: правительство рассмотрит возможность индексации выплат работающим пенсионерам Ян Брацкий На необходимость осуществления индексации пенсий ранее обратил внимание президент Владимир Путин. © Фото: flickr Депутаты Государственной думы подготовили ряд предложений по индексации выплат работающим пенсионерам. Сформированные предложения направлены на рассмотрение в правительство. «Мы свои предложения сдавали по этому поводу правительству. Сейчас рассчитываем, что на наши предложения поступит ответ. Разумеется, мы эту тему обсуждали и с Пенсионным фондом, и с Министерством труда. Посмотрим, какой ответ дадут коллеги в связи с поручением президента», - цитирует ТАСС заявление парламентария Андрея Исаева. В минувший вторник президент Российской Федерации Владимир Путин затронул тему индексации пенсионных выплат в ходе встречи с главами думских фракций. По итогам беседы глава государства поручил кабинету министров возобновить индексации пенсий. Согласно принятым поправкам в Конституцию, индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год в установленном законом порядке. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика