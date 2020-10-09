В Госдепе прокомментировали запуск «Циркона»

США внимательно отслеживают ракетные испытания, которые проводит Россия, чтобы учитывать их при формировании собственной политики в сфере контроля над вооружениями и безопасности. С таким заявлением выступили в американском Госдепе, комментируя запуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Там подчеркнули, что намерены охватить договоренностями с Москвой все ядерные боеголовки.

Пуск «Циркона» был произведен в минувшую среду с борта фрегата «Адмирал Горшков». Ракета поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Ее скорость превысила восемь махов.

Комментируя успешно состоявшийся запуск, президент РФ Владимир Путин назвал его большим событием для нашей страны. Глава государства также поздравил всех причастных к работе над «Цирконом». Отдельно он поблагодарил руководителя Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.