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Названа причина быстрого таяния ледников в Арктике в 2020 году

Роман Захаров
07:31 09.10.2020
По мнению ученых, это могло случиться из-за слишком теплых зимы и весны.
Названа причина быстрого таяния ледников в Арктике в 2020 году
© Фото: Free-Photos, Pixabay

Из-за аномально теплых зимы и весны процессы таяния вечной мерзлоты в Арктике и Субарктике стали протекать на треть активнее, чем обычно. К такому выводу пришли специалисты Томского государственного университета (ТГУ) после проведенных в конце августа 2020 года исследований почвы в Ямало-Ненецком автономном округе.

Ученые считают, что частое повторение такого явления может привести к прогрессирующему озеленению региона, что в свою очередь, вызовет корректировку строительной документации под более неустойчивый грунт.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории «Биогеоклим» Сергей Лойко, таяние мерзлоты состоит из трех компонентов: рост температура мерзлоты, глубина таяния почвы летом и границы залегания мерзлоты.

«Мы взяли пробы почвы на слоях до двух метров, пробы воды, растений. Результаты исследований показали, что таяние вечной мерзлоты было на 30% мощнее, чем обычно, и хорошо, что было холодное лето, будь жаркое лето, были бы все 50%», - приводит ТАСС слова Лойко.

Специалисты считают, что из-за теплой зимы почва хуже промерзала, и поэтому насыщалась водой. Помимо этого, на количество влаги в почве повлияли не характерные для региона обильные дожди и грозы в конце лета.

По мнению Лойко, если такие климатические явления не повторятся, то через несколько лет мерзлота восстановится, однако это окажет влияние на экологическую систему Арктики.

Ранее сообщалось, что в последние годы в связи с заметно ускорившимися темпами таянья ледников Антарктиды  и Гренландии уровень Мирового океана сильно поднялся. Британские исследователи из Университета Лидса вместе с Датским метеорологическим институтом пришли к выводу, что с 90-х годов повышение уровня океана составило 1,8 сантиметра, представив значение, предполагаемое худшим сценарием Межправительственной группы экспертов по изменению климата. В настоящее время уровень Мирового океана продолжает расти, поднимаясь на четыре миллиметра ежегодно.

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