Россиянам напомнили правила пользования общественным транспортом в период пандемии

Поездки на общественном транспорте в период пандемии коронавирусной инфекции могут представлять реальную опасность. Поэтому необходимо неукоснительно соблюдать правила ношения индивидуальных средств защиты, что поможет свести к минимуму риск заражения.

Об этом заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

«Главное - надевать маску, причем не когда вы подходите к кассе, а за несколько десятков или сотен метров до входа в метро. Или на остановке автобуса, потому что там тоже скапливается большое количество людей, часто без масок», - заявил Покровский в интервью радио Sputnik.

Медицинскую маску нельзя снимать до конца поездки, напомнил эксперт. Более того, на руки необходимо надевать одноразовые перчатки, стараться лишний раз не трогать лицо и не прикасаться к окружающим предметам.

После поездки необходимо как можно скорее вымыть руки или обработать их антисептиком, считает академик Покровский. Соблюдение социальной дистанции - еще один немаловажный фактор профилактики заражения.