Ученые рассказали о последствиях многодневной магнитной бури
Солнечная буря продлится пять дней, а полностью магнитосфера Земли восстановится только к 29 октября.
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Земля окажется в эпицентре многодневной магнитной бури. Об этом предупредили ученые Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН. Ненастье космического масштаба начнется 21 октября и продлится в течение пяти дней, добавили они.
Солнечная активность будет постепенно нарастать, а магнитосфера Земли придет в норму только к 29 октября, пишет РИА Новости.
Ученые классифицируют магнитные бури по пяти уровням - от G1 до G5. Ожидаемая буря достигнет уровня G2, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Более мощные порывы солнечного ветра способны выводить из строя приборы GPS-навигации, коротковолновую связь, а также привести к сбоям напряжения в промышленных сетях.