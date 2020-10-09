Экономический удар COVID-19: что происходит с рынком труда в условиях пандемии

Ситуация с короновирусом серьезно ударила по мировой экономике и угрожает новой волной увольнений. В России по сравнению со многими странами картина выглядит вполне оптимистично. Однако с начала пандемии с сокращением зарплат и требованиями уйти в неоплачиваемый отпуск столкнулись почти пять миллионов россиян.

Бывшего менеджера частного медцентра Розу Шацкую уволили по смс – сначала понизили зарплату, а потом освободили от должности без каких-либо объяснений.

«Теперь без работы с двумя детьми… Я не получила отпускные. Я не получила ничего. Сейчас выхода из ситуации я не вижу, потому что пока на работу не принимают, говорят, что все вакансии приостановлены», - рассказывает она.

Подобных историй в стране почти пять миллионов. Если и не увольняли, то приходилось брать отпуск без содержания, работать неполный день, а можно было и попасть в ситуацию простоя, когда предприятие просто останавливало деятельность.

«Я, в том числе, принимала участие в сокращении штата, увольнении команды. Я вынуждена была уйти из компании прямо в период пандемии. Это решение было принято эмоционально», - рассказывает москвичка Марина Максименкова.

Больше всех пострадали представители сферы обслуживания, то есть малого и среднего бизнеса. Несмотря на меры поддержки государства, некоторые работодатели решали проблемы кардинально. Позитивной ситуация не стала даже после снятия ограничений. Рекрутинговым агентствам тревожно - новых вакансий все меньше. Пока на плаву только предложения уделенной работы. Но есть начальники, которые стремятся в таком режиме платить меньше.

«Наш рынок устроен таким образом, что, если есть возможность сократить, сокращают… Появился большой пласт сотрудников в регионах, готовых работать на удаленке, и получать 15 тысяч», - рассказывает эксперт в области подбора персонала Илья Варакин.

Впрочем, у работодателей своя правда. Предприниматель Ираклий Наскидов работу людям давал и деньги платить продолжал, даже когда прибыль шла на убыль. Пока его ивент-агенство в один момент не осталось без заказов.

«За два дня мы потеряли контрактов на месячный оборот… У людей снизились доходы и надо понимать, что мы, как бизнес, как нормальные предприниматели, не можем позволить платить себе, пока голодают люди, которые работают на нас», - говорит он.

Соцопросы показывают, что сокращения и отпуска без содержания могут повториться осенью на фоне роста количества зараженных. Количество запросов со словом «уволили» в поисковиках резко выросло в апреле и июле. И с начала октября таких уже почти полмиллиона. Против единичных формулировок «могут ли уволить», десятки – «можно ли уволить». В таких условиях работы может прибавиться только юристам.

«Что касается неоплачиваемого, какого-то рода давления, то это, конечно, те вопросы, которые находят свой ответ в законодательстве и свои права нужно уметь отстаивать. Невыплата зарплаты может быть рассмотрена как уголовка, и органы быстро реагируют на это», - поясняет член общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

Проблема безработицы в пандемию коснулась всего мира. В США без заработка остались чуть более 8 процентов трудоспособного населения. В Турции этот показатель вырос до 15 процентов. В Греции – 17%, в Испании – 16%. На фоне этого в России всего 6,4 процента столкнулись с проблемами в заработке. И есть нюансы.

«Если в США, как правило, речь идет о массовых увольнениях, количество безработных превысило все разумные пределы. Им выплачивается пособие по безработице. В России сохранение людей на месте работы считается очень важным», - объясняет проректор РАНХиГС, директор институтов финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.

Если смотреть по регионам, в лидерах трудового кризиса Ненецкий автономный округ. Замыкает шестерку Самарская область. Впрочем, некоторые эксперты верят в лучшее.

«В начале лета говорили, что у нас в сентябре будет восемь миллионов безработных. Эти прогнозы не оправдались. Скорее всего, все пойдет по среднему сценарию. Быстрого восстановления не произойдет. Уровень безработицы останется на таком же плавающим уровне», - отмечает заместитель председателя федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Парадокс в том, что виноватых в этой истории не найти. Работодатели спасают бизнес. Государство, хотя и оказывает меры поддержки, избежать ограничений не может. Главное - жизнь и здоровье граждан. Тем более, когда число зараженных растет стремительными темпами. Вновь получается, что судьбы миллионов и экономики страны в целом зависят от нас и необходимо соблюдать все меры предосторожности.