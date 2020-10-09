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Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться в период пандемии

Ян Брацкий
06:30 09.10.2020
Специалист рекомендовала больше гулять на свежем воздухе и есть здоровую пищу.
Врач рассказала, от каких продуктов нужно отказаться в период пандемии
© Фото: Simon Belcher globallookpress

В период пандемии коронавирусной инфекции лучше отказаться от жареной пищи, консервов и фастфуда. Эти продукты - не лучший набор для поддержки иммунитета, а значит должны быть исключены из рациона. Об этом заявила врач эпидемиолог Видновской районной клинической больницы Московской области Ольга Ненастина.

Кроме того, по словам эксперта, следует воздержаться от злоупотребления сахаром, который оказывает негативное влияние на стенки кровеносных сосудов.

«От консервов в принципе нужно отказаться - такие промышленно переработанные продукты обделены питательной ценностью. Стоит избегать и сахара, потому что он негативно влияет как на проницаемость сосудистой стенки, так и на рост бактерий. Кроме того, лучше сократить потребление жареной пищи и фастфуда», - рассказала РИА Новости Ненастина.

В период сезонного подъема острых респираторных заболеваний организм необходимо не ослаблять, а поддерживать, считает она. В свой ежедневный рацион врач призвала включать витамины и минералы, которые содержатся в овощах и зелени, рыбе и морепродуктах, мясе птицы и молоке.

«Коронавирус в основном опасен для пожилых, поэтому важно, чтобы в их рационе было достаточное количество белка, витаминов. Не рекомендуется часто употреблять красное мясо, но раз в неделю в рационе оно должно присутствовать», - добавила врач.

Ольга Ненастина рекомендовала как можно больше времени проводить на сведем воздухе подальше от большого скопления людей и избегать лишних стрессов.

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