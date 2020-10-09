На Спасской башне Кремля временно отключили куранты

Самые главные часы России остановились. Куранты замолчали ровно в полночь по московскому времени. Их отключили, чтобы на Спасской башне установить 12 новых колоколов. Их добавят к 17 уже имеющимся.

После такой модернизации старинные часы смогут лучше исполнять Гимн России - в полной октаве, в течение полутора минут. То есть, один куплет и один припев.

Колокола за всю историю курантов меняли несколько раз. В зависимости от эпохи для них подбирали и мелодии - от песни «Славься» Глинки до Интернационала.

Современные часы, которые работали до нынешней модернизации и которые во всем мире считают одним из символов нашей страны, были установлены в 1851 году. Сейчас Кремлевские куранты - единственные полностью механические музыкальные часы в мире и одни из самых древних в Европе.