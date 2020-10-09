Ученый объяснил задачи российского лунного шаттла «Корвет»

Технологии посадки на Луну беспилотного шаттла «Корвет» поспособствуют созданию в будущем более крупных посадочных аппаратов для доставки людей с орбиты спутника на поверхность и обратно. Об этом рассказал научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый.

Беспилотный посадочный аппарат «Корвет» планируют использовать для доставки грунта с поверхности Луны на окололунную орбитальную станцию. С таким предложением ранее выступил руководитель отдела ядерной планетологии ИКИ РАН Игорь Митрофанов.

По словам Зеленого, задача стоит – сделать две-три такие «доставки» объемом по 200-300 грамм. Для большего же количества посадок понадобится брать больше топлива с Земли, что для беспилотной отработки прилунения это нецелесообразно. «Корвет» мог бы заправляться и на станции, однако, пояснил Зеленый РИА Новости, иметь на ней большой запас топлива так же проблематично.

Зеленый подчеркнул, что на базе технологий посадки на Луну, которые отработает «Корвет», в будущем создадут значительно более крупные посадочные аппараты для доставки людей с орбиты Луны на поверхность и обратно.