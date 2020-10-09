Названы способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте

Заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский перечислил способы уберечься от коронавируса в общественном транспорте



По мнению специалиста, необходимо надевать защитную маску за несколько сотен метров до входа в метро либо на остановке автобуса. Это объясняется тем, что там скапливается большое количество людей. Также в маске нужно находиться все время пребывания в транспорте.

Покровский рекомендовал надевать и перчатки, или как можно меньше касаться предметов, а также при первой же возможности вымыть руки. Представитель Роспотребнадзора также посоветовал открывать окно в общественном транспорте.

«Проветривание — один из способов, который снижает вероятность заражения. Хуже, когда окна закрыты, воздух спертый. Тут, конечно, более выгодная позиция у вируса», — пояснил он в интервью для радио Sputnik.

Кроме того, Вадим Покровский призвал соблюдать социальную дистанцию в общественном транспорте.