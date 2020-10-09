Гигантский пылающий факел: в Южной Корее пытаются потушить пожар в высотном жилом доме

В Южной Корее в эти минуты пытаются потушить 33-этажный жилой дом. Огонь в высотке в Сеуле вспыхнул поздно ночью и из-за сильного ветра почти моментально превратил здание в пылающий факел.

Пострадали 88 человек – у них сильные ожоги и отравление угарным газом. Десятки жильцов оказались заблокированы на крыше. Спасателям пришлось забирать их на вертолетах.

Спустя девять часов пожарным удалось локализовать пожар, но пламя с новой силой вспыхнуло на 18 этаже. Остался ли кто-нибудь в здании – пока неизвестно. Информации о погибших нет.