Гигантский пылающий факел: в Южной Корее пытаются потушить пожар в высотном жилом доме
Десятки жильцов оказались заблокированы на крыше, спасателям пришлось забирать их на вертолетах.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Южной Корее в эти минуты пытаются потушить 33-этажный жилой дом. Огонь в высотке в Сеуле вспыхнул поздно ночью и из-за сильного ветра почти моментально превратил здание в пылающий факел.
Пострадали 88 человек – у них сильные ожоги и отравление угарным газом. Десятки жильцов оказались заблокированы на крыше. Спасателям пришлось забирать их на вертолетах.
Спустя девять часов пожарным удалось локализовать пожар, но пламя с новой силой вспыхнуло на 18 этаже. Остался ли кто-нибудь в здании – пока неизвестно. Информации о погибших нет.