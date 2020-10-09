Булгаков рассказал о завершении работ по ликвидации ЧС под Рязанью

Все задачи на месте ЧС в Рязанской области выполнены, арсенал абсолютно локализован, открытого возгорания и взрывов нет. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Он подчеркнул, что жители близлежащих населенных пунктов возвращаются в свои дома.

«В настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет. На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован», - сказал Булгаков.

По его словам, группы разминирования проверили все населенные пункты в окрестностях семи километров от арсенала.

«Только на расстоянии 1,5 км от арсенала были найдены шесть элементов, не являющихся взрывоопасными предметами. Все документально зафиксировано. Проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме. Никаких нарушений в этом вопросе нет», - уточнил замминистра.

В пятницу планируется продолжить пролив территории, к концу дня все работы по ликвидации последствий будут завершены. Режим ЧС в Рязанской области снимается с 8.00 9 октября, отметил Булгаков.

Всего с утра 8 октября для тушения пожара на арсенале боеприпасов авиация ВКС совершила 12 вылетов самолетов Ил-76, более 200 сбросов воды вертолетами Ми-8 и Ми-26. В общей сложности на очаги возгорания сброшено более 1400 тонн воды. Группировка Минобороны России по ликвидации пожара также включает в себя свыше 650 военнослужащих и 194 единицы военной и специальной техники.