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МО РФ: режим ЧС в Рязанской области будет снят в пятницу утром

Виктория Ивашечкина
03:55 09.10.2020
В настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: МЧС России

В Министерстве обороны РФ сообщили, что режим ЧС в Рязанской области, введенный из-за пожара вблизи военного арсенала, снимается в пятницу, 9 октября, с 8:00.

«Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по решению оперативного штаба режим ЧС в Рязанской области снимается с 8.00 9 октября 2020 года», - сказано в сообщении.

По словам замминистра, в настоящий момент арсенал никаких угроз для местного населения не представляет. При этом жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются в свои дома.

По словам Булгакова, в пятницу спасатели продолжат пролив территории и к концу дня завершат все работы по ликвидации последствий стихии. По последним данным, открытого горения и взрывов на арсенале нет.

Уточняется, что группы разминирования провели проверки всех населенных пунктов в окрестности до семи километров. Были также проведены проверки всех газопроводов, железной дороги, в том числе подъездного пути к арсеналу от станции Желтухино, и автострады. Все работает в штатном режиме, как отметил Булгаков.

Уточняется, что на месте создана комиссия, чтобы оценить ущерб, нанесенный домам. Известно, что в двух населенных пунктах пострадало 21 здание. По словам главы МЧС Евгения Зиничева, спасатели также работают с местными жителями и оказывают им всю необходимую помощь.

Напомним, днем в среду, 7 октября, на территории склада хранения боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах в результате взрывов были повреждены жилые дома. Были эвакуированы более 2,3 тысячи жителей.

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