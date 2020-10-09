Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Угроза ликвидирована: в Минобороны заявили о выполнении всех задач на месте ЧС под Рязанью

Анна Касаткина
03:30 09.10.2020
Режим ЧС, введенный из-за пожара, снимается в Рязанской области утром 9 октября, заявил замминистра обороны Дмитрий Булгаков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: МЧС России

Загоревшийся в Рязанской области склад боеприпасов не представляет опасности для местного населения, открытого горения и взрывов на месте нет. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

По его словам, в пятницу, 9 октября, в регионе снимается режим ЧС.

«Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по решению оперативного штаба режим ЧС в Рязанской области снимается с 8.00 9 октября 2020 года», – говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Булгаков отметил, что жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются в свои дома.

«На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован», – сказал он.

Замминистра добавил, что в пятницу спасатели продолжат пролив территории, к концу дня все работы по ликвидации последствий пожара будут завершены.

Во всех населенных пунктах в пределах семи километров от арсенала провели проверки группы разминирования, подчеркнул Булгаков. Шесть невзрывоопасных предметов найдены на расстоянии 1,5 километра. Обследованы также газопроводы, железные дороги, в том числе подъездной путь к арсеналу от станции Желтухино, автострады – все работает в штатном режиме, заключил замминистра.

Пожар на складе боеприпасов, начавшийся в среду, был локализован днем 8 октября. В тушении было задействовано свыше 650 военнослужащих, военная и специальная техника, авиация – с воздуха на возгорание сбросили более 1 400 тонн воды.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:55 В стране и мире
Видео
МО РФ: режим ЧС в Рязанской области будет снят в пятницу утром
00:16 В стране и мире
Кремль пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для обсуждения ситуации в Карабахе
01:05 Спорт
«Не реализовали моменты»: Черчесов оценил игру России против Швеции
01:20 В стране и мире
Военнослужащие ЗВО подключились к поискам пропавшего под Владимиром школьника
00:40 В стране и мире
За сутки в Москве от коронавируса умерли 33 человека
Популярное
Популярное
Названа главная ошибка при варке картофеля
Хуже COVID-19: ученые рассказали о неуязвимом «убийце»
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.