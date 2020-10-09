Угроза ликвидирована: в Минобороны заявили о выполнении всех задач на месте ЧС под Рязанью

Загоревшийся в Рязанской области склад боеприпасов не представляет опасности для местного населения, открытого горения и взрывов на месте нет. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

По его словам, в пятницу, 9 октября, в регионе снимается режим ЧС.

«Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что по решению оперативного штаба режим ЧС в Рязанской области снимается с 8.00 9 октября 2020 года», – говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

Булгаков отметил, что жители близлежащих населенных пунктов уже возвращаются в свои дома.

«На сегодняшний день выполнены все задачи. Открытого горения и взрывов на арсенале нет. Арсенал абсолютно локализован», – сказал он.

Замминистра добавил, что в пятницу спасатели продолжат пролив территории, к концу дня все работы по ликвидации последствий пожара будут завершены.

Во всех населенных пунктах в пределах семи километров от арсенала провели проверки группы разминирования, подчеркнул Булгаков. Шесть невзрывоопасных предметов найдены на расстоянии 1,5 километра. Обследованы также газопроводы, железные дороги, в том числе подъездной путь к арсеналу от станции Желтухино, автострады – все работает в штатном режиме, заключил замминистра.

Пожар на складе боеприпасов, начавшийся в среду, был локализован днем 8 октября. В тушении было задействовано свыше 650 военнослужащих, военная и специальная техника, авиация – с воздуха на возгорание сбросили более 1 400 тонн воды.