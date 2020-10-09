Врач объяснил взаимосвязь витамина D и коронавируса

Врач и телеведущий Сергей Малоземов рассказал, что осенний рост заболеваемости коронавирусом может быть связан, в частности, с недостатком витамина D.

По словам специалиста, этот витамин напрямую не влияет на восприимчивость к коронавирусу. При этом он укрепляет иммунитет человека, что помогает защититься от COVID-19. Малоземов отметил, что в осенний период в России падает солнечная активность, витамина D люди получают значительно меньше. Вслед за этим и страдает иммунитет.

«Одна из последних научных работ, которая убеждает в этой связи, говорит о том, что недостаток витамина D в крови существенно ухудшает прогноз при заболевании коронавирусной инфекцией» – рассказал в интервью для радио Sputnik Сергей Малоземов.

По его мнению, поддерживать уровень витамина D можно за счет правильного питания, нужно включать в рацион морепродукты.

«Главный и самый эффективный источник витамина D – это рыба и морепродукты. Главное, чтобы рыба была жирной и морской. Здесь хорошо годится сельдь, лишь бы не слишком соленая, еще лосось и скумбрия», - заключил врач.

Ранее ученые обнаружили взаимосвязь между витамином D и тяжестью последствий от COVID-19.