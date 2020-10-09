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С 9 октября приостановлен льготный проезд для московских пенсионеров и школьников

Анна Касаткина
02:10 09.10.2020
Пожилые москвичи не смогут бесплатно пользоваться транспортом до 28 октября, школьники – до конца каникул.
С 9 октября приостановлен льготный проезд для московских пенсионеров и школьников
© Фото: flickr

В общественном транспорте Москвы временно приостановлен льготный проезд для граждан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, а также школьников. Об этом в своем личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые обязаны оставаться дома», – заявил градоначальник.

Собянин напомнил, что более 25% всех новых заболевших коронавирусом – это люди старше 65 лет, лишь 10-15% которых заражаются от контактов с членами семьи.

Кроме того, льготный проезд приостановлен и для школьников до конца каникул – 19 октября.

«Транспортное приложение социальной карты школьников будет временно заблокировано. А уплаченные за проезд деньги – перенесены на более поздний срок», – уточнил Собянин.

Временные меры, отметил он, вступают в силу с пятницы, 9 октября.

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