Число жертв взрыва на складе мазута в Бейруте выросло до четырех

Число жертв взрыва на складе с горюче-смазочными материалами в Бейруте возросло до четырех. Об этом сообщает ливанское подразделение Красного Креста.

«Число жертв взрыва на складе мазута выросло до четырех. Есть раненые», - говорится в сообщении организации в Twitter.

Взрыв резервуара с мазутом произошел в жилом квартале Тарик-эль-Джедида. Ранее в СМИ сообщалось о более чем 50 пострадавших, большая часть из которых госпитализирована с отравлением углекислым газом.

На месте ведется поисково-спасательная операция, работают пожарные и медики. Из зданий поблизости эвакуировали людей. Причины взрыва пока не установлены.