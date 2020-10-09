Ученые подтвердили способность COVID-19 проникать в мозг

Врачи обнаружили следы коронавируса в мозге большинства умерших пациентов после вскрытия тел людей, погибших от COVID-19. Об этом сказано в исследовании ученых из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф,

Уточняется, что во время эксперимента медики провели аутопсию тел 43 человек в возрасте от 51 до 94 лет. Так, в 53% случаев в мозге был обнаружен коронавирус. Его следы выявили в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах.

При этом у 14% пациентов также присутствовали очаговые ишемические поражения, а у 86% — астроглиоз (аномальное увеличение астроцитов, поддерживающих клеток нервной ткани, из-за разрушения близлежащих нейронов), пишет The Lancet.

Авторы исследования подчеркивают, что изменения в мозге из-за проникновения туда коронавируса незначительны. Ученые не зафиксировали прямого разрушительного воздействия вируса на центральную нервную систему.

Ранее группа ученых из Европы выяснили, каким образом коронавирус проникает в мозг. В исследовании, опубликованном в библиотеке bioRxiv сказано, что причиной проникновения инфекции в мозг является белок нейропилин-1.