В Москве за сутки от коронавируса умерли 30 человек

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса умерли еще 30 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с заболеваемостью в столице.

Общее число летальных случаев в Москве достигло 5560. Днем ранее сообщалось о 33-х скончавшихся пациентах.

Ранее сообщалось, что прирост заболевших в столице вышел на уровень апреля. Кроме того, растет количество тяжелых больных.