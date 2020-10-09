Десятки пострадавших: в жилом квартале Бейрута взорвался резервуар с мазутом

В жилом квартале Тарик-эль-Джедида на западе Бейрута взорвался резервуар с мазутом. В результате произошедшего вспыхнул пожар.

По данным ливанских СМИ, пострадали более пятидесяти человек, предварительно сообщается о двух погибших. Большая часть других пострадавших госпитализирована из-за отравления углекислым газом, сообщает ТАСС.

В настоящее время проводится эвакуация жителей. Прибывшие на место экстренные службы пытаются потушить пожар.

Напомним, что в сентябре в Бейруте произошло как минимум три пожара. А в августе случился взрыв на территории морского порта, в результате которого погибли 193 человека.