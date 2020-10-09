СМИ: закон о биометрии планируют принять до конца 2020 года в РФ

СМИ пишут, что в России закон, расширяющий возможности применения биометрии и уточняющий требования к ее безопасности, могут принять до конца 2020 года.

Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. По его словам, сразу после вступления в силу поправок слепки лица и голоса можно будет использовать для оплаты покупок взглядом в камеру.

«Биометрическая оплата позволяет сократить время цикла обслуживания клиента с в среднем с 20 до 5 секунд. Для удаленной идентификации точность распознавания составляет 99,99%», - рассказали изданию в «Ростелекоме».

Также подчеркивается, что в системе работает алгоритм Liveness Detection, который позволит отличить живого человека от фотографии и при необходимости запрашивать пароль.

Напомним, закон о биометрии прошел первое чтение в июле 2019 года, а затем был заморожен. Сейчас слепки лица и голоса из ЕБС можно применять только для удаленного открытия вкладов.

Ранее сообщалось, что в России планируется расширить применение биометрических персональных данных для идентификации личности иностранных граждан. В частности, правительством была подчеркнута необходимость расширения использования биометрических персональных данных, чтобы верифицировать и идентифицировать личности иностранцев при пропуске через границу, а также при предоставлении им госуслуг.