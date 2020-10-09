Куранты на паузе: в Москве началась реставрация главных часов России

В ночь на 9 октября были остановлены самые главные часы России – часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля. Ровно в полночь их отключили специалисты ФСО. Звоннице предстоит масштабное обновление.

Центр Москвы. Красная площадь. Кремль. Так непривычно видеть одну из главных достопримечательностей столицы в неработающем виде. Однако, не только гости столицы, но и коренные жители не замечают уникальность момента.

«Время я вообще не заметил, что оно стоит. Серьезно? Да, по привычке просто посмотрел на часы, все. Новогоднее воспоминание! По телевизору - все, но не заметил реально», - рассказал Евгений.

Еще более основательное и удивительное ощущение Нового года было этой ночью: часы остановились ровно в полночь. Кремлевские куранты - единственные полностью механические музыкальные часы в мире и одни из самых древних в Европе. Раритетный механизм специалист останавливает всего одним движением руки.

Три верхних яруса 70-метровой Спасской башни занимают колокола, механизмы, барабаны и циферблаты. В царской России по Красной площади разносился «Преображенский марш». Советское правительство предпочитало в полдень - пролетарский гимн, а ночью - революционный похоронный марш. В новейшей истории нашего государства из-за износа колоколов их эталонного звучания уже не достичь: исполняются лишь фрагменты гимна страны.

«Произошло долгожданное событие: колокольню Спасской башни Московского Кремля дополнят 12 новых колоколов. Они позволят исполнять различные музыкальные произведения - те, которым не хватало количества предыдущих колоколов», - объяснил руководитель московской школы звонарей Илья Дроздихин.

Удивительно, но точная дата появления курантов на Спасской башне неизвестна. Историки предполагают, что это произошло в двадцатых годах XVII века. С тех пор часы неоднократно меняли, реставрировали, создавали заново.

«Даже после этих работ часы еще несколько раз останавливали. В 1911 году, когда готовили к столетию празднования изгнания Наполеона. Потом во время революции, когда в ноябре 1917 года были тяжелейшие бои между красными и белыми», - рассказал историк-архивист, москвовед Никита Брусиловский.

Совсем недавно знаменитые циферблаты вместе со всей башней были спрятаны за строительными лесами. А секрет абсолютно точного времени всегда скрыт под землей: куранты соединены кабелем с контрольными часами Московского астрономического института. Конкретные сроки реставрации пока не известны. Однако точно известно, что 31 декабря установленные колокола возвестят о наступлении Нового года.